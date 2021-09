SRH की एक और हार... कप्तान विलियमसन दुखी, बोले- ये कमी रह गई

आईपीएल के 14वें सीजन के 33वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के हाथों 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी. सनराइजर्स के कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि उनकी टीम अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी और 25-30 रन पीछे रह गई.

हैदराबाद को 9 विकेट पर 134 के स्कोर पर रोकने के बाद दिल्ली ने 13 गेंदें बाकी रहते दो विकेट पर 139 रन बनाए. इसके साथ ही सनराजर्स को 8 मैचों में 7वीं हार मिली. वह अंक तालिका में सबसे नीचे है. दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब 9 मैचों में 7 जीत के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है.

Here's how the Points Table look after Match 33 of the #VIVOIPL 👇 #DCvSRH pic.twitter.com/rlyZREMzH9

विलियमसन ने कहा, ‘हमें वैसी शुरुआत नहीं मिली, जैसी मिलनी चाहिए थी. आखिर में कुछ अच्छी बल्लेबाजी हुई, लेकिन हम 25-30 रन पीछे रह गए. यह शर्मनाक है, लेकिन हमें आगे बेहतर प्रदर्शन करना होगा,’

उन्होंने कहा ,‘दिल्ली ने जबर्दस्त प्रदर्शन किया और हमें दबाव में रखा. आज का दिन हमारा नहीं था. हमें क्रिकेट पर फोकस करके आगे अच्छा खेलना होगा.’

वहीं, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की ‘ऑरेंज कैप’ हासिल करने वाले बल्लेबाज शिखर धवन ने कहा, ‘मुझे बल्लेबाजी करने और यह कैप पहनने में मजा आता है. पिच के हिसाब से बल्लेबाजी की और पावरप्ले में तेजी से खेलने की कोशिश की. मुझे टीम के लिए योगदान देना अच्छा लगता है.’

Dominant @DelhiCapitals seal a comfortable win! 👌 👌



The @RishabhPant17-led unit register their 7th win of the #VIVOIPL & move to the top of the Points Table. 👏 👏 #DCvSRH



Scorecard 👉 https://t.co/15qsacH4y4 pic.twitter.com/5CAkMtmlzu