IPL: आज MI-KKR आमने-सामने, रोहित पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी

आईपीएल के 14वें सीजन के 34वें मुकाबले में गुरुवार को मौजूदा चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीमें आमने-सामने होंगी. मुंबई की टीम पिछले मैच की नाकामी को भुलाकर केकेआर के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी. अबु धाबी में यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

मुंबई पिछले मैच में रोहित और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या के बिना उतरी थी, इन दोनों को हल्की चोटों के कारण आराम दिया गया था. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने इस मैच में मुंबई को 20 रनों से हराया था. मुंबई के मुख्य कोच महेला जयवर्धन के अनुसार रोहित केकेआर के खिलाफ मैच में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे.

दूसरी तरफ केकेआर ने लीग के दूसरे चरण के अपने पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) पर 9 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की. वह अपने इसी प्रदर्शन को जारी रखने के लिए उतरेगी.

मुंबई का कोलकाता के खिलाफ बेहतरीन रिकॉर्ड है. आईपीएल में दोनों के बीच अब तक 28 मैच खेले जा चुके हैं. मुंबई ने 22 में जीत हासिल की, जबकि कोलकाता को सिर्फ 6 में कामयाबी मिली है.

