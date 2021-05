IPL पर कोरोना का कहर, दो खिलाड़ी पॉजिटिव, आज होने वाला KKR-RCB का मैच रद्द

कोरोना के कहर का असर अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) पर भी पड़ गया है. सोमवार को होने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मैच को रद्द कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, कोलकाता के दो खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. जिसके बाद ये फैसला लिया गया है.

आईपीएल के 14वें सीजन के 30वें मैच में सोमवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होना था. यह मुकाबला शाम 7.30 बजे से खेला जाना था.

सीजन के 29 मैच पूरे हुए, पर...

कोरोना के संक्रमण काल में बीसीसीआई ने मजबूत 'बायो-बबल' का हवाला दिया था, जिसके बाद अब तक 29 मैच सफलतापूर्वक कराए गए. चेन्नई और मुंबई के चरणों के सभी मैच पूरे हुए. लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सीजन के 30वें मैच को फिलहाल टाल दिया गया है. इस मैच को अब फिर से किसी और दिन आयोजित किया जाएगा.

पिछले कुछ हफ्तों से भारत में संक्रमण के रोजाना तीन लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं और इस दौरान प्रतिदिन चार लाख से अधिक मामले भी सामने आए. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रोजाना मरने वालों का आंकड़ा भी तीन हजार से अधिक है.

बायो-बबल तक पहुंचा संक्रमण

इससे पहले खबर आई थी कि देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच BCCI ने IPL-14 में खिलाड़ियों के लिए बायो-बबल को और सख्त कर दिया है. लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ी संक्रमण से नहीं बच पाए.

कहा गया था कि होटल में ठहरे खिलाड़ियों और सदस्यों को बाहर से खाना ऑर्डर करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बबल में रह रहे खिलाड़ी अब सिर्फ होटल के भीतर मिलने वाला ही खा सकेंगे. केकेआर के कोविड संक्रिमत खिलाड़ियों में तेज गेंदबाज संदीप वॉरियर और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के नाम सामने आ रहे हैं. वॉरियर इस सीजन में अब तक नहीं उतरे हैं, जबकि चक्रवर्ती ने 7 मैचों में 7 विकेट निकाले हैं.

दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार

सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया कि दल के दो सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन हमें उनके दूसरे परीक्षण की रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे कि गलत नतीजे की संभावना को खारिज किया जा सके... जैसे दिल्ली कैपिटल्स के एनरिक नोर्तजे के साथ हुआ था.’

केकेआर ने अपना पिछला मुकाबला 29 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अहमदाबाद में खेला था और पॉजिटिव नतीजे आने के बाद टूर्नामेंट में घबराहट की स्थिति हो सकती है. पता चला है कि केकेआर के तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ पैट कमिंस ने आईपीएल के सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को इसकी जानकारी दी है.

ऐसी रिपोर्ट आ रहा है कि चक्रवर्ती हाल ही में अपने कंधे का स्कैन कराने के लिए आईपीएल के बायो-बबल से बाहर गए थे, जहां वह किसी के संपर्क में आए होंगे. चक्रवर्ती और वॉरियर को छोड़कर, कोलकाता नाइट राइडर्स के बाकी खिलाड़ियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है.

AUS के तीन खिलाड़ी हट चुके हैं

बता दें कि कोरोना काल में आईपीएल के आयोजन पर सवाल उठ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के तीन खिलाड़ी आईपीएल-14 से हट चुके हैं. इसमें एडम जाम्पा, केन रिचर्डसन और एंड्रयू टाई हैं. जाम्पा ने आईपीएल-14 छोड़ने की वजह बायो बबल को बताया. उन्होंने कहा कि भारत में बायो-बबल छोड़ने के बाद उतना सुरक्षित महसूस नहीं होता, जितना यूएई में आईपीएल 2020 के दौरान लगता था. हालांकि बाद में वह अपने बयान से पलट गए थे.

टूर्नामेंट के दौरान यह पहला मामला

टूर्नामेंट के बीच में किसी खिलाड़ी या सहयोगी स्टाफ के पॉजिटिव पाए जाने का यह पहला मामला है. आईपीएल की शुरुआत से पहले भी कुछ खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें अक्षर पटेल और देवदत्त पडिक्कल जैसे खिलाड़ी शामिल थे.

बीसीसीआई ने ऐसा कहा था -

हालांकि बीसीसीआई ने साफ कहा है कि आईपीएल जारी रहेगा. वह खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश कर रही है. इस बार आईपीएल का आयोजन बिना दर्शकों के हो रहा है. खिलाड़ियों का यात्रा कम करनी पड़े, इसके लिए इस बार सिर्फ 6 शहरों में आईपीएल का आयोजन किया जा रहा है. लेकिन अब कोरोना के मामले टीम तक पहुंच गए हैं. ऐसे में बीसीसीआई को सख्त निर्णय लेना पड़ेगा.

उधर, लगातार 4 जीत के साथ एक समय शीर्ष पर चल रही विराट कोहली की अगुआई वाली आरसीबी की टीम पिछले 3 मैचों में 2 हार के बाद तीसरे स्थान पर खिसक गई है. कोलकाता की टीम 7 में से 2 ही मैच जीत पाई है. वह 7वें स्थान पर है.

Here's the Points Table after Match 29 of #VIVOIPL. @DelhiCapitals take the top spot, @PunjabKingsIPL are 6th. #PBKSvDC #VIVOIPL #IPL2021 pic.twitter.com/OhVMpze5VD