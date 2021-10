IPL: KKR पर जीत से गदगद KL राहुल, बोले- टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया

आईपीएल-14 के 45वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 5 विकेट से हराया. इस अहम मैच में मिली जीत के बाद पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने माना कि पिछले चार मैचों से उनकी टीम को अच्छी सीख मिली. इस दौरान दो में उसे करीबी अंतर से जीत, जबकि दो में हार मिली.

पंजाब की 12 मैचों में यह 5वीं जीत है, जिससे उसके 10 अंक हो गए हैं. केकेआर के भी इतने ही मैचों में 10 अंक हैं. पंजाब की जीत से दिल्ली कैपिटल्स की भी प्लेऑफ में जगह पक्की हो गई, जिसके 11 मैचों में 16 अंक हैं.

A look at the Points Table after Match 45 of #VIVOIPL.



Which two teams do you reckon will join #CSK and #DelhiCapitals out there? pic.twitter.com/AuxGtgMXtk