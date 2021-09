IPL: कार्तिक ने क्या ओवर डाला..! बुमराह-स्टेन भी इस तूफानी बॉलर के हुए मुरीद

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने युवा गेंदबाज कार्तिक त्यागी की तारीफ की है. बुमराह ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के इस गेंदबाज के प्रदर्शन को असाधारण बताया है. वहीं, साउथ अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भी कार्तिक त्यागी के ओवर को बेस्ट बताया.

गौरतलब है कि त्यागी ने आखिरी ओवर में अपनी सटीक गेंदबाजी से मैच का पासा पलट दिया था. पंजाब किंग्स (PBKS) को आखिरी ओवर में सिर्फ चार रनों की आवश्यकता थी और उसके आठ विकेट शेष थे. लेकिन त्यागी ने आखिरी ओवर में निकोलस पूरन और दीपक हुड्डा को आउट किया और महज एक रन खर्च किए.

बुमराह ने ट्विटर पर लिखा, 'क्या ओवर था, कार्तिक त्यागी! उस तरह के दबाव में शांत दिमाग से अपना काम पूरा करने के लिए, बहुत बढ़िया, बहुत प्रभावशाली!

What an over, #KartikTyagi! To maintain a cool head under that kind of pressure and to get the job done, great stuff, very impressive! #PBKSvRR #IPL2021 — Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) September 21, 2021

डेल स्टेन ने ट्वीट किया, 'टारगेट डिफेंड करते हुए अब तक के बेस्ट ओवर के करीब! Wowza'

Close to the best last over (defending) ever! Wowza — Dale Steyn (@DaleSteyn62) September 21, 2021

20 साल के कार्तिक त्यागी ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'भारत में आईपीएल के पहले लेग के दौरान मैं चोटिल था. लेकिन, जब मैं ठीक हुआ तो इस लीग को स्थगित करने का ऐलान कर दिया गया, जिसका मुझे काफी दुख हुआ. अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है.मैं सालों से अपने सीनियर खिलाड़ियों से बात करता रहा हूं और वे मुझे बताते रहते हैं कि चीजें इस प्रारूप में बदलती रहती हैं. इसलिए मुझे अपने पर भरोसा रखने की जरूरत है.'

मैन ऑफ द त्यागी ने कहा, 'मैंने हमेशा हर किसी से सुना है और इस फॉर्मेट में मुकाबलों को भी देखा है, जहां अजीब चीजें हुई हैं. मैं आज इस खास मौके पर एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए भाग्यशाली था. मैं शुरुआत में थोड़ी बहुत छोटी गेंदबाजी कर रहा था, बाद में ढेर सारे फीडबैक मिलने के बाद मैंने इस पर भी काम किया.'

कार्तिक त्यागी अंडर-19 विश्व कप 2020 में एक प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद सुर्खियों में आए थे. त्यागी ने उस विश्व कप में छह मैचों में 11 विकेट चटकाकर भारत को फाइनल में पहुंचने में अहम भूमिका निभाई थी. इस फॉर्म को उन्होंने आईपीएल 2020 में भी जा रखा था, जहां उन्होंने दस मैच खेलकर नौ विकेट निकाले. हालांकि वह चोट के चलते आईपीएल 2021 के पहले चरण में केवल एक ही मैच खेल पाए थे.

अब राजस्थान रॉयल्स की टीम आठ मुकाबलों में चार जीत और इतने ही हार के साथ अंक तालिका में पांचवें नंबर पर आ गई है. पंजाब किंग्स की यह नौ मुकाबले में छठी हार है और वह प्वाइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर है. बुधवार (22 सितंबर) को 33वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC) से होगा. यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.