IPL: बायो-बबल भी कोरोना को रोकने में नाकाम, ये दो खिलाड़ी पाए गए पॉजिटिव

कोरोना के कहर से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) भी नहीं बच पाया. इस महामारी के कारण कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच सोमवार को होने वाला मैच नहीं कराया जाएगा. आईपीएल के 14वें सीजन का ये 30वां मैच था. ये मुकाबला अब कब होगा, इसकी जानकारी नहीं आई है.

दरअसल, केकेआर के दो खिलाड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. आईपीएल की ओर से जारी बयान के अनुसार, वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर को कोरोना हुआ है. पिछले चार दिनों में कोरोना के तीसरे टेस्ट में ये दोनों खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए हैं. टीम के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट निगेटिव है.

बयान में आगे कहा गया कि वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर ने खुद को आइसोलेट कर लिया है. मेडिकल टीम उनके संपर्क में है. ऐसी रिपोर्ट है कि वरुण चक्रवर्ती हाल ही में अपने कंधे का स्कैन कराने के लिए आईपीएल के बायो-बबल से बाहर गए थे, जहां वह किसी के संपर्क में आए होंगे.

UPDATE: IPL reschedules today's #KKRvRCB match after two KKR players test positive. #VIVOIPL Details - https://t.co/vwTHC8DkS7 pic.twitter.com/xzcD8aijQ0

केकेआर के लिए आज होने वाला मुकाबला महत्वपूर्ण था. मैच रद्द होना और वरुण चक्रवती का पॉजिटिव पाया जाना, ये उसके लिए डबल झटका है. वरुण चक्रवर्ती केकेआर की टीम के अहम सदस्य हैं. उन्होंने इस सीजन में 7 मैच खेले हैं और 7 विकेट चटकाए हैं. वहीं, केकेआर का प्रदर्शन इस सीजन में खास नहीं रहा है. उसने 7 मैचों में से सिर्फ 2 में जीत दर्ज की है. उसके 4 अंक हैं और तालिका में वह सातवें स्थान पर है. प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए केकेआर के लिए ये मैच अहम था.

🚨 #IPL2021 ANNOUNCEMENT: Tonight's match #KKRvRCB has been rescheduled. More details soon.