IPL-14 सस्पेंड होने से फैन्स निराश, मीम्स शेयर कर कही दिल की बात

कोरोना के कहर के बीच इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन को सस्पेंड कर दिया गया है. कई टीमों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद बीसीसीआई ने मंगलवार को ये फैसला लिया. चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के कई खिलाड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं.

आईपीएल के चेयरमैन बृजेश पटेल ने कहा, ' टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया है. हम अगले उपलब्ध समय में इस प्रतियोगिता का आयोजन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस महीने ऐसी संभावना नहीं है.' आईपीएल को सस्पेंड करने से फैन्स निराश हैं. उन्होंने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

आईपीएल-14 को सस्पेंड करने की घोषणा सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा और दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर अमित मिश्रा के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद की गई. बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, ‘हम देखेंगे कि क्या साल के दौरान बाद में हमें आईपीएल आयोजन के लिए कोई उपयुक्त समय मिल सकता है. यह सितंबर हो सकता है, लेकिन अभी यह केवल कयास होंगे. अभी की स्थिति यह है कि हम टूर्नामेंट का आयोजन नहीं कर रहे हैं.’

इससे पहले सोमवार को CSK के गेंदबाजी कोच एल बालाजी तथा केकेआर के संदीप वॉरियर और वरुण चक्रवर्ती भी पॉजिटिव पाए गए थे. इससे पहले संक्रमण बढ़ने के कारण दो आईपीएल मैचों को स्थगित कर दिया गया था.