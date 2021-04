IPL: बेंगलुरु में सिर्फ 3 विदेशी खिलाड़ियों को जगह, ये है RCB-KKR की प्लेइंग 11

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के10वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. आरसीबी इस मैच में तीन विदेशी खिलाड़ियों के साथ उतर रही है. ऑलराउंडर डैन क्रिश्चियन की जगह युवा बल्लेबाज रजत पाटीदार को टीम को शामिल किया गया है. वहीं, केकेआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

आईपीएल में दोनों टीमों के बीच अब तक (2008-2020) 26 मुकाबले हुए हैं. कोलकाता ने 14 मैच जीते हैं, जबकि बेंगलुरु को 12 में सफलता मिली है. लेकिन पिछले 5 मैचों में बेंगलुरु का पलड़ा भारी रहा, उसने कोलकाता को तीन बार मात दी.

मॉर्गन की कप्तानी पर नजर

मॉर्गन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में अपने कप्तानी कौशल का परिचय गेंदबाजी में दिखाया था और मुंबई को 152 रनों पर रोकने में अहम भूमिका निभाई थी. डेथ ओवरों में अपनी शानदार गेंदबाजी से आंद्रे रसेल ने 5 विकेट लिये, लेकिन बल्लेबाजी में वह फिर से नाकाम रहे. वह दो मैचों में केवल 14 रन ही बना पाए हैं.

