IPL: कोहली ने 'चक दे' स्टाइल में दी स्पीच, मुंबई के खिलाफ मैच से पहले खिलाड़ियों को दिया मंत्र

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान विराट कोहली एक हफ्ते तक क्वारनटीन में रहने के बाद बुधवार को टीम के ट्रेनिंग सेशन से जुड़े. कोहली ने शुक्रवार (9 अप्रैल) को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाले मैच से पहले खिलाड़ियों को स्पीच दी. कोहली ने अपने संबोधन में ट्रेनिंग सेशन में मेहनत और समय का सही इस्तेमाल करने का महत्व बताया. कोहली ने कहा कि आरसीबी का पूरा मैनेजमेंट खिलाड़ियों के साथ है.

आरसीबी आईपीएल के इस सीजन में कुछ खास करने के इरादे से उतर रही है. टीम अब तक एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है. उसने ग्लैन मैक्सवेल जैसे धाकड़ खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है. इसके अलावा उसने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन को 15 करोड़ में खरीदा है. टूर्नामेंट से पहले आरसीबी ने होमवर्क तो पूरा कर लिया है. उसने दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल कर लिया है. अब देखना होगा कि क्या मैदान पर वह अपना जलवा दिखा पाएंगे.

'चक दे' स्टाइल में कोहली की स्पीच

टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले कोहली ने खिलाड़ियों को बॉलीवुड फिल्म 'चक दे' की स्टाइल में खिलाड़ियों को स्पीच दी. कोहली ने कहा, 'जो भी नए खिलाड़ी आरसीबी से जुड़े हैं, उनका स्वागत है. पहले की तरह इस सीजन में भी टीम का माहौल और एनर्जी शानदार रहेगी. आप सभी से मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग मैदान पर अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे. वो चाहे प्रैक्टिस सेशन ही क्यों न हो. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एनर्जी दिखाएंगे. हम एनर्जी के साथ खेलते आए हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.'

