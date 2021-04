IPL: राजस्थान-पंजाब मैच में गेंद पर क्यों था नीला मार्क? फैन्स हैरान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के चौथे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 4 रनों से हरा दिया. ये मुकाबला आखिरी ओवर तक गया. राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने 119 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन वह अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. मैच के दौरान कई ऐसे चीजें हुईं, जिससे फैन्स हैरान हैं. दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले में जिस गेंद का इस्तेमाल किया गया उस पर नीले रंग का मार्क दिखा.

गेंद के एक ओर ये मार्क तब देखा गया, जब पंजाब किंग्स के गेंदबाज जाय रिचर्डसन ने राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर को 8वें ओवर में बोल्ड किया. फैन्स का इस मार्क पर ध्यान गया और वे इसे लेकर ट्वीट करने लगे. नीले रंग का ये मार्क उस वक्त भी देखा गया, जब संजू सैमसन बैटिंग कर रहे थे. उन्होंने जब रिव्यू लिया, तो रिप्ले में इसे आसानी से देखा गया.

Mystery of the evening. Blue mark on the ball. #IPL2021 #RRvPBKS pic.twitter.com/tMU1j6H1SY

While jhye Richardson took wicket I saw a blue tape on the ball what was it ?