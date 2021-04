IPL: ग्लेन मैक्सवेल के RCB से जुड़ने की कहानी है रोचक, विराट कोहली का रोल रहा अहम

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन में ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने टूर्नामेंट के पहले मैच में अच्छी पारी खेली. मैक्सवेल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में 39 रन बनाए. इस बीच, मैक्सवेल ने खुलासा किया है कि कैसे वह आरसीबी से जुड़े.

मैक्सवेल ने कहा,' ऑक्शन से एक दिन पहले वह और एडम जाम्पा न्यूजीलैंड में थे. जाम्पा ने मुझे वहां आरसीबी की कैप दी. एडम जाम्पा ने फोटो विराट कोहली को भेज दी और शॉर्ट मैसेज भी लिखा.' बता दें कि एडम जाम्पा आईपीएल में आरसीबी से खेलते हैं.

ग्लेन मैक्सवेल ने आगे कहा कि आरसीबी से मेरे जुड़ने की कहानी बड़ी रोचक है. भारत में जब ऑक्शन हो रहा था, तब न्यूजीलैंड में रात का वक्त था. हम लोग क्वारनटीन में थे. एडम जाम्पा ने आरसीबी की कैप अपने बैग में रखी थी. उन्होंने कैप को निकाला और साथ में फोटो लेने को कहा. उस तस्वीर को उन्होंने विराट कोहली को भेजी. जाम्पा ने मैसेज में लिखा, 'बधाई मैंने उन्हें (मैक्सवेल) आरसीबी की पहली कैप दे दी.'

मैक्सवेल ने कहा कि विराट कोहली को फोटो भेजने के अगले दिन जाम्पा की प्रतिक्रिया देखने लायक थी. मैक्सवेल ने मजाक करते हुए कहा कि अगर जैसे हमने सोचा था वैसा नहीं होता, तो हमारा कितना मजाक बनता.

Bold Diaries: Glenn Maxwell Interview Part 2



Maxi talks about Zampa presenting him an RCB cap in New Zealand, the role IPL has played in his career and much more in this pre-season chat for @myntra presents Bold Diaries.#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2021 pic.twitter.com/tCpYrVgC6A