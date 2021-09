IPL: पंजाब किंग्स के कप्तान KL राहुल बोले- हम जीत गए... कुछ और नहीं कहना

आईपीएल के 14वें सीजन के 37वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) ने रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) पर 5 रनों से जीत हासिल की. कप्तान केएल राहुल ने इस जीत के बाद कहा कि वे इन करीबी मैचों के आदी हो गए हैं.

राहुल ने कहा, ‘अब इन (करीबी मुकाबलों) मैचों का आदी हो गया हूं. उम्मीद करता हूं कि पंजाब किंग्स की बदौलत टीआरपी बढ़ी होगी. हम जीत गए, कुछ और नहीं कहना.’ इस जीत से पंजाब किंग्स अब पांचवें पायदान पर है.

राहुल ने जेसन होल्डर की तारीफ की जिन्हें ‘मैन आफ द मैच’ चुना गया. उन्होंने कहा, ‘होल्डर ने शानदार पारी खेली. उन्होंने एक ही ओवर में मेरा और मयंक अग्रवाल का विकेट झटका. पिच में कोई तेजी नहीं थी. हमारे लिए डटे रहना अहम था, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका,’

उन्होंने कहा, ‘इस जीत से हमें भरोसा हो गया है कि हम चाहे कैसी भी स्थिति में हों, हमारे गेंदबाज विपक्षी टीम को आउट कर सकते हैं. शमी ने दो विकेट झटककर बढ़िया शुरुआत की.’

‘प्लेयर ऑफ द मैच’ रहे जेसन होल्डर ने कहा, ‘बुरी हार. हम मैच जीतने के करीब पहुंचे थे, लेकिन अंत में काफी कुछ हुआ. गेंद से अच्छी शुरुआत करना अच्छा.’

