IPL: पंजाब किंग्स की SRH पर रोमांचक जीत, प्लेऑफ की रेस में कायम

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के 37वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 रन से हरा दिया है. इस जीत के साथ पंजाब की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा हैं. वह अंक तालिका में पांचवें स्थान पर आ गई है. 10 मैचों में उसके 8 अंक हो गए हैं.

मैच की बात करें तो पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए. जवाब में सनराइजर्स की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 120 रन बना सकी.

126 रन का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही. डेविड वॉर्नर 2 और कप्तान केन विलियमसन सिर्फ एक रन बना सके. दोनों का विकेट तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को मिला. टीम ने 60 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे.

मनीष पांडे ने 13, केदार जाधव ने 12 और ऋद्धिमान साहा ने 31 रन बनाए. लेग स्पिनर रवि बिश्नाेई ने 24 रन देकर 3 विकेट लिए. जेसन होल्डर 47 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन वे टीम को जीत नहीं दिला सके. उन्होंने 29 गेंद पर 5 छक्के भी जड़े. हैदराबाद को अंतिम 3 ओवर में 30 रन बनाने थे. लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने हैदराबाद के बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने दिए.

That winning feeling! 👏 👏@PunjabKingsIPL hold their nerve and beat #SRH by 5 runs in Sharjah. 👍 👍 #VIVOIPL #SRHvPBKS



Scorecard 👉 https://t.co/B6ITrxUyyF pic.twitter.com/BR2dOwDEfZ