IPL: बुलंद हौसले के साथ मुंबई से भिड़ेगी KKR, ये हो सकती है प्लेइंग 11

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन का पांचवां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच आज (मंगलवार) खेला जाएगा. दोनों टीमें चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भिड़ेंगी. KKR और मुंबई इंडियंस का इस सीजन का ये दूसरा मैच होगा.

KKR ने पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेला था. उसने डेविड वॉर्नर की कप्तानी वाली टीम को मात दी थी. वही, मुंबई इंडियंस को पहले मैच में आरसीबी के हाथों शिकस्त मिली थी.

केकेआर की टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्हीं 11 खिलाड़ियों को उतार सकती है, जो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले थे. यानी टीम में बदलाव होने की उम्मीद कम है. वहीं, एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ियों से लैस मुंबई इंडियंस की टीम में भी ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. पहले मैच में महंगे साबित हुए स्पिनर राहुल चाहर की जगह अंतिम ग्यारह में अनुभवी पीयूष चावला को शामिल किया जा सकता है.

मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी

आईपीएल में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 27 मुकाबले हुए हैं. मुंबई ने 21 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता को 6 में सफलता मिली. पिछले 5 मैचों में भी मुंबई का पलड़ा भारी रहा. उसने 4 मैच जीते.

दरअसल, केकेआर के इरादे पांच बार की चैम्पियन मुंबई से पुराना हिसाब चुकता करने के होंगे. मुंबई के खिलाफ पिछले 12 में से केकेआर ने सिर्फ एक मैच जीता है.

In @KKRiders first game of the season, @NitishRana_27

blazed his way to a fine 80. 👌👌



Will he shine with the bat when #KKR face #MI tonight in Match 5 of the #VIVOIPL? 🤔🤔 #KKRvMI @Vivo_India



Let's relive Rana's superb knock 🎥👇