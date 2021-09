IPL-14 के दूसरे चरण में मुंबई इंडियंस की पहली जीत, पंजाब को 6 विकेट से हराया

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के 42वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को 6 विकेट से हरा दिया है. अबु धाबी में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए. मुंबई ने 136 रनों के टारगेट को 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

हार्दिक पंड्या 40 और कीरोन पोलार्ड 15 रन पर नाबाद रहे. दोनों ने 5वें विकेट के लिए 45 रनों की साझेदारी की. मुंबई की ओर से सौरभ तिवारी ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए. पंजाब के लिए रवि बिश्नोई सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 2 विकेट चटकाए.

मुंबई इंडियंस की आईपीएल-14 के दूसरे चरण में ये पहली जीत है. इस मैच से पहले उसे यूएई लेग में तीन मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी थी. उसके अब 11 मैचों में 10 अंक हो गए हैं और वह तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई है.

ऐसी रही मुंबई इंडियंस की पारी

136 रनों का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी. चौथे ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने रोहित शर्मा (8) और सूर्यकुमार यादव (0) को आउट किया. 16 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद सौरभ तिवारी और क्विंटन डिकॉक (27) ने तीसरे विकेट के लिए 45 रन जोड़े. डिकॉक को शमी ने बोल्ड किया. वहीं सौरभ 37 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 45 रन बनाकर एलिस की गेंद पर आउट हुए.

