IPL: KKR ने दिल्ली को 3 विकेट से दी मात, टॉप-4 में बरकरार कोलकाता

आईपीएल 2021 के 41वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को तीन विकेट से हरा दिया. गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद नीतीश राणा की जुझारू पारी से कोलकाता को यह कामयाबी मिली. इसके साथ ही केकेआर ने नॉकआउट में जगह बनाने की उम्मीदों को जीवंत रखा. इस हार के बाद दिल्ली का लगातार चार जीत का क्रम भी टूट गया.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट पर 127 रन बनाए. जवाब में केकेआर ने 18.2 ओवरों में 7 विकेट पर 130 रन बनाकर मैच जीत लिया. केकेआर इस की जीत में ऑलराउंडर सुनील नरेन का भी अहम योगदान रहा, जिन्होंने दो विकेट चटकाने के अलावा ताबड़तोड़ 21 रनों की पारी खेली.

इस जीत के बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम चौथे स्थान पर ही बनी हुई है. केकेआर ने अब तक 11 मुकाबलों में पांच मैच जीते हैं और 6 मे उसे हार मिली है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स की टीम दूसरे स्थान पर है. दिल्ली ने अब तक 11 में से 8 मुकाबले जीते हैं, 3 में उसे हार मिली है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम 10 मुकाबलों में आठ जीत और 2 हार के साथ पहले स्थान पर है.

