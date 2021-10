IPL 2021: कोलकाता को झटका... दिनेश कार्तिक को लगी फटकार

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को हराकर आईपीएल के फाइनल में जगह बना ली, जहां उसका सामना चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से होगा. लेकिन टीम के सीनियर प्लेयर और पूर्व कप्तान दिनेश कार्तिक को झटका लगा है.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई गई है.

आईपीएल ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि बुधवार को शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ क्वालिफायर-2 मुकाबले के दौरान उन्होंने आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन किया. उस घटना का उल्लेख नहीं किया गया है. जिसकी वजह से फटकार लगी है, लेकिन रोमांचक मुकाबले में आउट होने के बाद कार्तिक को स्टंप उखाड़ते देखा गया था.

इसमें कहा गया, ‘कार्तिक ने आईपीएल की आचार संहिता की धारा 2.2 का उल्लंघन यानी लेवल-1 का अपराध स्वीकार कर लिया है. इसके लिए मैच रेफरी का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता है.’

कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्वालिफायर-2 में दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से मात देकर फाइनल में जगह बनाई. अब आईपीएल के खिताबी मुकाबले में 15 अक्टूबर को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने-सामने होंगी.

136 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता एक समय आसानी से जीत की ओर बढ़ रही थी. लेकिन इसके बाद टीम ने लगातार विकेट गंवाए. इस दौरान दिनेश कार्तिक को बिना खाता खोले पवेलियन लौटना पड़ा. उन्हें 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर कैगिसो रबाडा ने बोल्ड किया था.

आचार संहिता के उल्लंघन का सटीक कारण तो नहीं बताया गया है, लेकिन कार्तिक को हाई-वोल्टेज मैच के दौरान आउट होने के बाद हताशा में स्टंप को उखाड़ते हुए देखा गया था.

