तालिबान ने अफगानिस्तान में IPL के प्रसारण पर लगाई रोक, जाने इसके पीछे की वजह

आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का यूएई में आगाज हो चुका है. दुनियाभर के क्रिकेट प्रशंसक इस मेगा इवेंट का लुत्फ उठा रहे हैं. लेकिन अफगानिस्तान में आईपीएल के प्रसारण पर तालिबान सरकार ने रोक लगा दी है. तालिबान को चीयर लीडर्स और स्टेडियम में बिना सिर ढकी महिलाओं से आापत्ति है. वह इसे गैर इस्लामिक मानता है और यह नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में इससे कोई गलत संदेश फैले.

अफगानी पत्रकार फवाद अमान ने ट्वीट किया, 'हास्यास्पद: तालिबान ने अफगानिस्तान में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है. तालिबान ने चेतावनी दी है कि लड़कियों के नाचने और स्टेडियम में महिला दर्शकों एवं श्रोताओं की उपस्थिति के चलते अफगान मीडिया आउटलेट्स को इंडियन क्रिकेट लीग का प्रसारण नहीं करना चाहिए.'

Ridiculous: Taliban have banned the broadcasting of Indian Premier League (IPL) in Afghanistan.

Taliban have warned that Afghan media outlets should not broadcast the Indian Cricket League due to girls dancing and the presence of female audience and spectators in stadiums.