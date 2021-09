IPL: आज DC-SRH में भिड़ंत, फॉर्म बरकरार रख पाएगी पंत की दिल्ली?

आईपीएल-14 के 33वें मैच में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीमें आमने-सामने होंगी. श्रेयस अय्यर की वापसी से मजबूत बनी दिल्ली कैपिटल्स अपने अभियान को नए सिरे से शुरू करेगी. उसका लक्ष्य पहले चरण के फॉर्म को बरकरार रखना होगा. दुबई में यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

दिल्ली फिलहाल 8 मैचों में 12 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है, जबकि सनराइजर्स के 7 मैचों में केवल 2 अंक हैं और वह सबसे निचले पायदान पर है. सनराइजर्स ने अब तक केवल एक मैच जीता है. मौजूदा आईपीएल के पहले चरण में दिल्ली ने सुपर ओवर में हैदराबाद को मात दी थी.

