T20 WC के लिए पाकिस्तान ने किया टीम में बदलाव, इन 3 खिलाड़ियों की एंट्री

टी-20 वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले पाकिस्तान ने अपनी 15 सदस्यीय टीम में बदलाव किया है. शुक्रवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स की बैठक हुई, जिसमें तीन खिलाड़ियों को शामिल करने का फैसला लिया गया.



पाकिस्तान ने अपनी नई टीम में सरफराज अहमद, हैदर अली, फखर जमान को अब 15 खिलाड़ियों के स्क्वॉड में शामिल किया गया है. इनकी एंट्री होने से आजम खान, मोहम्मद हसैन और खुशदिल शाह को बाहर किया गया है.



पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 में है और उसका पहला मुकाबला 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ ही है. इस बार टी-20 वर्ल्ड कप यूएई-ओमान में खेला जा रहा है, जो 17 अक्टूबर से शुरू होकर 14 नवंबर तक चलेगा.

