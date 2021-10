IPL: आज धोनी और पंत में टक्कर, CSK को टॉप से उतार पाएगी दिल्ली?

आईपीएल के 14वें सीजन के 50वें मैच में सोमवार को दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का सामना दिल्ली कैपिटल्स (DC) से होगा. दोनों टीमें प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं. यह मैच बेहद अहम है क्योंकि इससे काफी हद तक यह तय हो जाएगा कि में कौन सी टीम लीग चरण में शीर्ष पर रहकर आगे बढ़ेगी. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

CSK vs DC: ऐसा है रिकॉर्ड

यूएई चरण में दोनों टीमों ने अब तक एक-एक मैच गंवाए हैं और उनकी निगाह अब शीर्ष दो स्थान पर रहना है, जिससे उन्हें फाइनल में पहुंचने के दो मौके मिलें. मौजूदा आईपीएल के पहले चरण में दिल्ली ने चेन्नई को 7 विकेट से मात दी थी. आईपीएल में अब तक दोनों टीमों के बीच 24 मुकाबले हो चुके हैं. चेन्नई ने 15 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली को 9 में सफलता मिली.

पिछले सत्र में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली चेन्नई की टीम ने इस बार पासा पलटा और वह प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी. महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली टीम को हालांकि शनिवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) के शानदार प्रदर्शन के कारण हार झेलनी पड़ी.

चेन्नई ने 4 विकेट पर 189 रन बनाए, लेकिन यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे की शानदार पारियों से वह इस मजबूत स्कोर का बचाव नहीं कर पाई. रॉयल्स ने 17.3 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. यह यूएई में उसकी पहली हार और 12 मैचों में कुल तीसरी पराजय है.

उसके अब दिल्ली के समान 12 मैचों में 18 अंक हैं, लेकिन बेहतर रन गति के कारण धोनी की टीम शीर्ष पर बनी हुई है. अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास भी शीर्ष दो में पहुंचने का मौका है और ऐसे में चेन्नई और दिल्ली की टीमें इस मैच में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहेंगी.

