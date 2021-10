IPL: आज कोहली की टक्कर KL राहुल से, 2 प्वाइंट के लिए लगाएंगे जोर

आईपीएल के 14वें सीजन के 48वें मैच में रविवार को शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और पंजाब किंग्स (PBKS) की टीमें आमने-सामने होंगी. आरसीबी प्लेऑफ में जगह बनाने का अपना दावा मजबूत करने उतरेगी. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा.

अपने पहले आईपीएल खिताब की तलाश में जुटी आरसीबी की टीम 11 मैचों में 7 जीत और 4 हार से 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है. दो और अंक से आरसीबी प्लेऑफ में जगह लगभग सुनिश्चित कर लेगी.

पिछले मैच में केकेआर के खिलाफ 5 विकेट की जीत से पंजाब किंग्स ने भी प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीद जीवंत रखी है. टीम हालांकि 12 मैचों में 5 जीत से 10 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है. टीम को 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.

