IPL: दिल्ली ने चार विकेट से जीता मुकाबला, MI की राह हुई मुश्किल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) -14 के 46वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 4 विकेट से हरा दिया है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 129 रन बनाए. दिल्ली की टीम ने 130 रनों के लक्ष्य को 19.1 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया. आर अश्विन ने क्रुणाल पंड्या की गेंद पर छक्का मारकर दिल्ली को जीत दिलाई.

इस जीत के साथ दिल्ली के 12 मैचों में 18 अंक हो गए हैं और वह तालिका में दूसरे स्थान पर बनी हुई है. वहीं, मुंबई की 12वें मैच में ये 7वीं हार है. उसके 10 अंक है और वह छठे स्थान पर है.

दिल्ली के पूर्व कप्तान श्रेयस ने 33 गेंदों की अपनी नाबाद पारी में 2 चौके लगाए. उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के साथ 7वें विकेट के लिए 39 रन की अविजित साझेदारी भी की. अश्विन ने 21 गेंदों की पारी में एक ही छक्का लगाया. मुंबई के लिए मुंबई ने 6 गेंदबाजों को आजमाया और 5 ने विकेट भी लिए लेकिन जीत उसे नहीं मिल पाई. ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, क्रुणाल पंड्या और कूल्टर नाइल को 1-1 विकेट मिले.

That Winning Feeling! 👌 👌@DelhiCapitals held their nerve to beat #MI by 4⃣ wickets & registered their 9th win of the #VIVOIPL. 👏 👏 #MIvDC



