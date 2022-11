Fifa World Cup Uruguay vs South Korea: नहीं चला लुइस सुआरेज का जादू, उरुग्वे की आंधी को कोरियाई डिफेंडर्स ने ड्रॉ पर रोका

Fifa World Cup Uruguay vs South Korea: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गुरुवार को उरुग्वे बनाम साउथ कोरिया के बीच रोमांचक मैच खेला गया. मुकाबले में दोनों टीमें एक-दूसरे पर हावी नजर आईं. यही वजह है कि मैच में कोई गोल नहीं हुआ और यह मुकाबला बगैर गोल के ही ड्रॉ पर खत्म हुआ.

फीफा की रैंकिंग में उरुग्वे टीम 14वें नंबर पर काबिज है. जबकि कोरिया रिपब्लिक 28वें नंबर पर मौजूद है. ऐसे में कोरिया का उरुग्वे टीम को ड्रॉ पर रोकना एक बड़ी सफलता है. इसे भी आप एक तरीके से उलटफेर कह सकते हैं, क्योंकि इस मैच में उरुग्वे ही जीत की दावेदार मानी जा रही थी.

सुआरेज और ह्वांग यूई-जो ने गोल के मौके गंवाए

मैच में उरुग्वे के स्टार खिलाड़ी लुइस सुआरेज का जादू भी नहीं चला. इस मैच में सबसे ज्यादा नजरें उन पर ही थीं, लेकिन उन्होंने फैन्स को निराश किया है. मैच के शुरुआती 20 मिनट के अंदर साउथ कोरिया हावी रही, लेकिन 22वें मिनट में उरुग्वे ने वापसी की और गोल करने का शानदार मौका बनाया था.

Uruguay and Korea Republic begin their campaigns with a point 🇺🇾🇰🇷@adidasfootball | #FIFAWorldCup