FIFA World Cup 2022: डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस हारकर भी प्री-क्वार्टर फाइनल में, ऑस्ट्रेलिया ने भी मारी एंट्री

FIFA World Cup 2022: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में बुधवार (30 नवंबर) को ग्रुप-डी में दो बड़े मैच खेले गए. एक मुकाबला डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस और ट्यूनीशिया के बीच खेला गया. इसमें फ्रांस को हार झेलनी पड़ी है. हार के बावजूद फ्रांस ने प्री-क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है. ट्यूनीशिया ने फ्रांस को 1-0 से हराया है.

ग्रुप-डी मे दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के बीच खेला गया. इसमें कंगारू टीम ने 1-0 से जीत दर्ज कर सुपर-16 में जगह बना ली है. यह मैच काफी रोमांचक रहा. यदि इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया हारती या मैच ड्रॉ होता, तो ट्यूनीशिया का प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचना तय था.

फ्रांस को हराकर भी ट्यूनीशिया बाहर

यह मैच काफी रोमांचक रहा. फ्रांस बनाम ट्यूनीशिया मैच पहले हाफ तक बगैर किसी गोल के बराबरी पर रहा था. मगर दूसरे हाफ में दोनों टीनों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन कामयाबी ट्यूनीशिया के हाथ लगी. टीम के कप्तान वाहबी खजरी ने दूसरे हाफ के 58वें मिनट में गोल दागकर टीम को 1-0 बढ़त दिलाई.

फ्रांस की टीम ने मैच के आखिरी मिनट (एक्स्ट्रा टाइम) में एक गोल दागकर मैच बराबर कर दिया था, लेकिन रीव्यू में देखा गया कि यह गोल वैध नहीं था. यानी इसे ऑफसाइड गोल करार दिया गया. इस तरह फ्रांस यह मैच ड्रॉ कराने से चूक गया.

BIG moments in Group D 🤯



58' Khazri puts #TUN 1-0 up

60' Leckie puts #AUS 1-0 up #AUS now heading through, as it stands pic.twitter.com/MAsJ4kIEXV