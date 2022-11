FIFA World Cup 2022: लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास, अर्जेंटीना प्री-क्वार्टर फाइनल में, पोलैंड की हारकर भी एंट्री

FIFA World Cup 2022: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप-2022 में बुधवार (30 नवंबर) देर रात ग्रुप-सी में दो बड़े मैच खेले गए. इसमें लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना की टीम का रोमांचक मुकाबला रॉबर्ट लेवानडॉस्की की टीम पोलैंड से हुआ. इसमें मेसी की टीम ने 2-0 से जीत दर्ज की.

इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना ने अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है. अब सुपर-16 में अर्जेंटीना का मुकाबला ग्रुप-डी की दूसरे नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया से होगा. जबकि दूसरे मैच में मैक्सिको की टीम ने सउदी अरब को 2-1 से करारी शिकस्त दी.

पोलैंड का मुकाबला डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस से होगा

यह मैच जीतकर मैक्सिको की टीम ने पॉइंट्स के मामले में पोलैंड की बराबरी जरूर कर ली, लेकिन गोल अंतर के कारण प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं बना सकी. इस तरह ग्रुप-सी से मैक्सिको और सउदी अरब की टीम बाहर हो गई है. इस तरह पोलैंड ने ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहते हुए सुपर-16 के लिए क्वालिफाई किया. जहां उसका मुकाबला डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस से होगा.

मेसी ने रचा इतिहास, मैराडोना को पीछे छोड़ा

पोलैंड के खिलाफ मुकाबले में मेसी अपने पुराने रंग में नजर नहीं आए. वो मैच में एक पेनल्टी को गोल में तब्दील करने से भी चूक गए थे. इन सबके बावजूद मेसी की टीम काफी दमदार नजर आई. पूरे मैच में अर्जेंटीना ने पोलैंड पर दबाव बनाए रखा. ऐसा लग रहा था, जैसे अर्जेंटीनाई टीम पोलैंड के गोल पोस्ट के पास ही खेल रही हो.

इस मैच में उतरने के साथ ही मेसी ने इतिहास रच दिया है. वह अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 22 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने लीजेंड मैराडोना को पीछे छोड़ा है.

अर्जेंटीना के लिए एलिस्टर-अल्वारेज ने दागे गोल

अर्जेंटीना और पोलैंड के बीच मुकाबला पहले हाफ में बगैर गोल के बराबरी पर रहा था. मगर दूसरे हाफ का खेल शुरू होने के साथ ही अर्जेंटीनाई टीम ने अपने गेम को और भी ज्यादा आक्रामक किया. टीम के लिए पहला गोल एलेक्सिस एलिस्टर (Alexis mac Allister) ने 46वें मिनट में दागा. यानी दूसरे हाफ का खेल शुरू होने के साथ ही पहला गोल दाग दिया था.

इसके बाद अर्जेंटीना के लिए दूसरा गोल जूलियन अल्वारेज (Julián Álvarez) ने दागा और टीम को मजबूत बढ़त दिलाई. यह गोल 67वें मिनट में आया. इस मैच में पोलैंड की टीम पूरी तरह से डिफेंडिंग पोजिशन में ही नजर आ रही थी, लेकिन मैच नहीं बचा सकी.

मैच जीतकर भी क्वालिफाई नहीं कर सकी मैक्सिको

मुकाबले में मैक्सिको की टीम ने शानदार अंदाज में खेलते हुए सउदी अरब को करारी शिकस्त दी. मैक्सिको ने मुकाबलो को 2-1 अपने नाम कर लिया. यह मैच इतना रोमांचक था कि पहले हाफ में कोई गोल नहीं हो सकता था. मगर दूसरे हाफ का खेल शुरू होने के साथ ही मैक्सिको की टीम ने अपना आक्रमण तेज किया और इसका फायदा भी हुआ.

मैक्सिको के लिए पहला गोल हेनरी मार्टिन ने 47वें मिनट में दागा. जबकि दूसरा गोल लुइस चावेज ने 52वें मिनट में दागकर अपनी टीम को मजबूत किया और इसी के साथ मैक्सिको ने यह मैच जीत लिया. मगर निराशा वाली बात ये है कि मैक्सिको की टीम प्री-क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी. सउदी की टीम के लिए एक गोल सलेम अल-दोसारी ने किया.