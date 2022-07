IND vs WI ODI Match: वेस्टइंडीज के खिलाफ मोहम्मद सिराज को क्यों मिला आखिरी ओवर? युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा

IND vs WI ODI Match: टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच पहले वनडे मैच में रोमांचक जंग देखने को मिली. पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया यह मैच हाईस्कोरिंग रहा, जिसमें भारतीय टीम 3 रनों से जीती. यह मैच आखिरी बॉल तक गया था, जिसमें किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि मैच किस ओर जाएगा.

तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. इस जीत के हीरो कप्तान शिखर धवन और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज रहे. धवन ने 97 रनों की पारी खेली, जबकि सिराज ने आखिरी ओवर में 15 रन नहीं बनने दिए. कप्तान ने आखिरी ओवर सिराज को क्यों दिया था, इसका खुलासा मैच में दो विकेट लेने वाले लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने किया.

कप्तान धवन ने सिराज को थमाया था आखिरी ओवर

दरअसल, मैच में 309 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज टीम ने 49 ओवर में 6 विकेट पर 294 रन बना दिए थे. यहां से टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर रोमारियो शेफर्ट 31 और अकील हुसैन 32 रन बनाकर खेल रहे थे.

यहां से धवन ने आखिरी ओवर की कमान मोहम्मद सिराज को थमाई. सिराज भी कप्तान के भरोसे पर खरे उतरे और उन्होंने ओवर में सिर्फ 11 रन ही बनने दिए. सिराज के इस ओवर में सिर्फ एक बाउंड्री (चौका) लगी, जो शेफर्ट ने लगाई थी. इस तरह विंडीज टीम सिर्फ 305 रन बना सकी और यह मैच 3 रनों से गंवा दिया.

