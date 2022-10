Dwayne Johnson India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान की जंग के लिए WWE के 'द रॉक' भी तैयार, वर्ल्ड कप से पहले दिया ये मैसेज

Dwayne Johnson India vs Pakistan: क्रिकेट फैन्स को इस समय बेसब्री से जिस मैच का इंतजार है, वह भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली महाजंग है. यह रोमांचक मुकाबला 23 अक्टूबर को मेलबर्न में खेला जाना है. टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत और पाकिस्तान टीम का यह पहला मैच भी रहेगा.

इस मुकाबले का इंतजार फैन्स ही नहीं, बल्कि सभी खेलों के दिग्गजों को होता है. यही कारण है कि इस महाजंग से पहले वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट (WWE) के सुपर स्टार द रॉक (ड्वेन जॉनसन) ने एक खास संदेश दिया है. इस वीडियो मैसेज को ब्रॉडकास्टर चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने शेयर किया.

भारत-पाकिस्तान जंग, एक मैच से कहीं ज्यादा है

यह वीडियो 20 सेकंड का है. इसमें द रॉक ने मैसेज देते हुए कहा, 'जब सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी आपस में टकराते हैं, तब सारी दुनिया रुक जाएगी. यह सिर्फ एक नॉर्मल क्रिकेट मैच से कहीं ज्यादा है. अब भारत और पाकिस्तान की टक्कर का समय आ गया है. सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता का समय.'

भारत-पाकिस्तान की टीमें एक ही ग्रुप में

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेल जा रहे टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर से हो गया है. फिलहाल क्वालिफाइंग मुकाबले खेले जा रहे हैं. टीम इंडिया को अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ ही खेलना है. यह मुकाबला दीपावली से ठीक एक दिन पहले खेला जाएगा.

.@TheRock is #ReadyForT20WC and will kickstart the #GreatestRivalry in style on 23rd Oct, 7 AM onwards on #CricketLive#IndvPak | #BelieveInBlue | ICC Men’s #T20WorldCup | #Blackadam pic.twitter.com/KawbyLbNGM