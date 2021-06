WTC Final: खराब रोशनी ने किया परेशान, दूसरे दिन का खेल जल्दी खत्म

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच साउथैम्पटन में खेले जा रहे वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैम्पियनशिप के फाइनल (WTC) के दूसरे दिन भी मौसम ने परेशान किया. इस महामुकाबले का पहला दिन बारिश के कारण पूरी तरह धुल गया था. दूसरे दिन भी केवल 64.4 ओवर का ही खेल हो पाया और खराब रोशनी के कारण दिन के खेल को समय से पहले खत्म करना पड़ा. स्टंप्स तक टीम इंडिया का स्कोर 146-3 पर था. कप्तान विराट कोहली 44 और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे 29 रन पर नाबाद लौटे.

इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. मुकाबले में न्‍यूजीलैंड की टीम 4 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरी. भारत को रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने अच्छी शुरुआत दी. दोनों ने मिलकर कीवी गेंदबाजों को खूब छकाया.

रोहित और गिल ने पहले विकेट के लिए 62 रन जोड़े. तेज गेंदबाज काइल जैमिसन ने इस साझेदारी को तोड़ा. रोहित को उन्होंने टिम साउदी के हाथों कैच कराया. रोहित ने 68 गेंदों की अपनी पारी में 6 चौकों की मदद से 34 रन बनाए. गिल को पेसर नील वेगनर ने आउट किया. उन्होंने 3 चौकों की मदद से 28 रन बनाए.

