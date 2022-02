Wriddhiman Saha Team Selection: पत्रकार द्वारा धमकाने के मामले में BCCI का एक्शन, ऋद्धिमान साहा से बात करेंगे जय शाह

Wriddhiman Saha Team Selection: विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा को श्रीलंका सीरीज़ के लिए टीम में जगह नहीं मिली, जिसके बाद विवाद बढ़ गया है. ऋद्धिमान साहा ने ट्वीट कर एक पत्रकार पर धमकाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक्शन में आया है. बीसीसीआई सचिव जय शाह जल्द ही इस मसले पर ऋद्धिमान साहा से बात करेंगे.

समाचार एजेंसी पीटीआई से बोर्ड सेक्रेटरी अरुण धूमल ने जानकारी दी है. अरुण धूमल ने कहा है कि हम ऋद्धिमान साहा से उनके ट्वीट और पूरी घटना के बारे में जानेंगे. हमें उस ट्वीट की पूरी कहानी जानना जरूरी है, इसलिए मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहूंगा. बोर्ड सचिव (जय साह) जरूर ही ऋद्धिमान साहा से बात करेंगे.

आपको बता दें कि ऋद्धिमान साहा ने अपने ट्वीट में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिसमें एक इंटरव्यू के लिए पत्रकार द्वारा उनसे बदतमीजी से बात की गई और धमकी के लहजे में बातें कही गईं. इसी के साथ ऋद्धिमान साहा ने कहा कि भारतीय क्रिकेट को इतना कुछ देने के बाद अगर एक पत्रकार इस तरह का बर्ताव करता है, तो बेहद निंदनीय है.

After all of my contributions to Indian cricket..this is what I face from a so called “Respected” journalist! This is where the journalism has gone. pic.twitter.com/woVyq1sOZX