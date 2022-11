Women's Big Bash League: वूमेन्स बिग बैश लीग में गजब का वाकया... धूप के चलते रोकना पड़ा टी20 मैच, Video

एडिलेड स्ट्राइकर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वूमेन्स बिग बैश लीग (WBBL) के आठवें सीजन का खिताब जीत लिया है. शनिवार (26 नवंबर) को नॉर्थ सिडनी ओवल में खेले गए फाइनल मुकाबले में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने सिडनी सिक्सर्स को 10 रनों से मात दी. खास बात यह है कि एडिलेड स्ट्राइकर्स ने पहली बार WBBL का खिताब जीता है. वहीं सिक्सर्स का तीसरी बार खिताब जीतने का सपना टूट गया.

सूरज के चलते रोकना पड़ा मैच

एडिलेड स्ट्राइकर्स की जीत में ऑलराउंडर डिएंड्रा डॉटिन का अहम रोल रहा जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेलने के अलावा दो विकेट भी चटकाए.मुकाबले के दौरान एक हैरतअंगेज वाकया देखने को मिला, जब सूरज की रोशनी के चलते मैच रूका रहा. यह पूरा वाकया सिडनी सिक्सर्स की पारी शुरू होने से पहले हुआ. उस समय सूजी बेट्स और एलिसा हीली टीम के लिए ओपनिंग करने उतरी थीं.

सूजी बेट्स को स्ट्राइक लेना था लेकिन सूरज की रोशनी उनके ठीक आखों पर आ रही थी. ऐसे में अंपायर्स ने कुछ देर के लिए खेल को रोक दिया. यह पहली बार नहीं है जब सूरज के चलते खेल रोकना पड़ा हो. इससे पहले कुछ इंटरनेशनल मुकाबलों में ऐसा हो चुका है. खासकर न्यूजीलैंड के मैदानों में काफी बार ऐसा देखने को मिल जाता है.

"I don't understand why we're waiting"...



... "I need to be able to see!"



Play has been delayed due to the sun being in the batters eyes in the WBBL final ☀️🏏 pic.twitter.com/XLFTiBFqOm