इंटरनेशनल डेब्यू पारी से पहले बेचैन थे सूर्यकुमार यादव, खुद से कही थी ये बात

लंबे इंतजार के बाद इस साल के शुरू में इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने कहा कि वह भारतीय टीम की तरफ से अपनी पहली पारी से पूर्व थोड़ा बैचेन थे. लेकिन उन्होंने खुद को शांतचित्त बने रहने और स्वयं पर विश्वास करने की सलाह दी, जिससे मदद मिली.

उन्होंने उस दिन को याद करते हुए कहा, 'मैंने अपने आप से कहा कि खुद पर विश्वास रखो.' सूर्यकुमार को अपने पदार्पण मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अहमदाबाद में अपने दूसरे टी20 मैच में 57 रनों की तेजतर्रार पारी खेली थी.

इस 30 साल के खिलाड़ी ने मुंबई इंडियंस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर डाले गए​ वीडियो में कहा, 'आपने अगर अच्छे से देखा होगा तो मैं उस समय काफी उत्साहित था. इसके अलावा मैं तब खुश भी नहीं था, क्योंकि रोहित (शर्मा) आउट हो गए थे, लेकिन जब मैं बल्लेबाजी के लिए अंदर जा रहा था तो भागकर जा रहा था और इससे पता चलता है कि मैं कितना उत्साहित था.'

अब तक तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले सूर्यकुमार ने कहा कि जब वह बल्लेबाजी के लिए जा रहे थे, तो नंबर तीन पर अपनी उपलब्धियों को याद कर रहे थे.

उन्होंने कहा, 'मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था और इसलिए जब मैं पैड पहनकर डगआउट में आया, तो थोड़ा बैचेन था और ऐसा होना भी जरूरी था... क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो आप अंदर जाकर अच्छा प्रदर्शन कैसे करोगे.'

“I was so excited ki main batting karne bhaag kar andar ja raha tha!” 🙌



