कौन हैं मल्लिका सागर, जो IPL 2026 के लिए खिलाड़ियों पर लगवा रहीं बोली

अबू धाबी के एतिहाद एरीना में IPL 2026 का मिनी ऑक्शन अपने पूरे रोमांच पर है. करोड़ों की बोलियों और टीमों की रणनीतिक चालों के बीच सिर्फ खिलाड़ियों के नाम ही नहीं गूंज रहे, बल्कि ऑक्शन टेबल से संचालन कर रहीं मल्लिका सागर भी सुर्खियों में हैं.

इस हाई-वोल्टेज मिनी ऑक्शन में 369 खिलाड़ी नीलामी सूची में शामिल हैं, जबकि सभी फ्रेंचाइजियों के पास महज 77 खाली स्लॉट हैं- यानी हर बोली दांव, हर फैसला निर्णायक होगा.

कौन हैं मल्लिका सागर

मल्लिका सागर मुंबई में रहने वाली एक आर्ट कलेक्टर और कंसल्टेंट हैं. वह आधुनिक और समकालीन भारतीय कला से जुड़ी सलाहकार के रूप में आर्ट इंडिया कंसल्टेंट्स के साथ काम करती हैं. क्रिकेट की दुनिया में आने से पहले उनका करियर कला जगत से जुड़ा रहा है.

आईपीएल में उनसे पहले रिचर्ड मैडली, ह्यू एडमीड्स और चारु शर्मा जैसे दिग्गज ऑक्शनर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. हालांकि, मल्लिका सागर शुरुआत से ही वुमन प्रीमियर लीग (WPL) में बीसीसीआई की आधिकारिक ऑक्शनर रही हैं. इसके अलावा, वह 2021 में प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में भी नजर आ चुकी हैं.

पिछले सीजन भी आई थीं नजर

मल्लिका ने IPL 2023, 2024 और 2025 के ऑक्शन को भी सफलतापूर्वक संचालित किया था. अब एक बार फिर उन्हें IPL 2026 के मिनी ऑक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

गौरतलब है कि 2008 से 2018 तक आईपीएल ऑक्शन की कमान रिचर्ड मैडली के हाथों में रही थी. 2019 में यह जिम्मेदारी ह्यू एडमीड्स को मिली. IPL 2022 के दौरान एडमीड्स की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद चारु शर्मा ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए पूरे ऑक्शन को बिना किसी रुकावट के पूरा किया था.

वहीं, मल्लिका सागर ने 2023 में आईपीएल की पहली महिला ऑक्शनर बनकर इतिहास रच दिया था. उनका यह सफर क्रिकेट प्रशासन में महिला प्रतिनिधित्व के लिहाज से एक अहम उपलब्धि माना जाता है.

2021 में शुरू किया नीलामी में करियर

उनके नीलामीकर्ता के रूप में करियर की शुरुआत 2001 में न्यूयॉर्क स्थित क्रिस्टीज़ से हुई, जो दुनिया के अग्रणी अंतरराष्ट्रीय नीलामी घरों में से एक है. 26 वर्ष की आयु तक सागर इस प्रतिष्ठित फर्म के साथ काम करने वाली पहली भारतीय महिला नीलामीकर्ता बन चुकी थीं. इसके बाद उन्होंने भारत पर ध्यान केंद्रित किया और मुंबई में पुंडोले आर्ट गैलरी जैसी संस्थाओं के साथ काम करना शुरू किया.



