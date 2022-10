T20 World Cup 2022: प्लेयर के लिए ‘भद्दी’ बात बोल बुरी तरह फंसे वसीम अकरम और वकार युनूस

ऑस्ट्रेलिया में टी-20 वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और शुरुआती कुछ दिनों में ही कमाल के मैच देखने को मिले हैं. लेकिन इस बीच एक विवाद भी हो गया है, स्कॉटलैंड और वेस्टइंडीज़ के मैच के दौरान स्कॉटिश प्लेयर मैदान पर पर्चा हाथ में लिए हुए दिखे थे. इसपर पाकिस्तान के दो लीजेंड खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है, जिसकी काफी निंदा की जा रही है.



हाल ही में स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज़ को 42 रनों से हराकर टी-20 वर्ल्ड कप में उलटफेर किया था और हर किसी को हैरान कर दिया था. इस मैच में स्कॉटलैंड की ओर से हीरो रहे थे स्पिनर मार्क वॉट, जिन्होंने 12 रन देकर 3 विकेट लिए थे. मैच के दौरान वह अपनी जेब में एक पर्चा लेकर घूम रहे थे, जिसपर उन्होंने अपना प्लान लिखा हुआ था.



इस पर्ची पर लिखा था कि बल्लेबाज के स्लॉट में बॉल ना फेंके. पर्चा लिए मार्क वॉट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन इसी तस्वीर पर पाकिस्तान के लीजेंड बॉलर वसीम अकरम और वकार युनूस ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसकी काफी निंदा हो रही है.





क्या बोले वकार युनूस और वसीम अकरम?



पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर चर्चा के दौरान वसीम अकरम, वकार युनूस, शोएब मलिक और मिस्बाह उल हक ने इस बारे में बात की. शुरुआत वसीम अकरम ने की और स्कॉटलैंड के प्लेयर का मज़ाक उड़ाया. वसीम अकरम ने कहा, ‘मुझे लगा इसकी मां ने कहा है कि एक किलो बर्फ और तीन नींबू लेकर आना. ये डकवर्थ लुईस तो नहीं है.’



बीच में टोकते हुए मिस्बाह उल हक ने कहा कि अगर सीरियसली बात करें तो यह बल्लेबाजों के लिए मैचअप है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि किस बल्लेबाज को कौन-सा बॉल करना है. वसीम अकरम ने कहा कि एक बॉलर के तौर पर मुझे किसी पर्ची की ज़रूरत तो नहीं है.



इस दौरान वकार युनूस ने कहा कि हो सकता है उसे कोई डाइमेंशिया या ज़ाइमर वगैरह की दिक्कत हो, जिसकी वजह से उसे चीज़ें याद ना रहती हों. अंत में शोएब मलिक ने कहा कि किस बल्लेबाज को कौन-सी बॉल डालनी है, ये इससे तय किया गया होगा.

SHAME ON YOU @wasimakramlive @captainmisbahpk @waqyounis99 @realshoaibmalik



Look How They Make Fun Of Pooran's Skin Color & Scotland Bowlers..



Pathetic !!!



UNBELIEVABLE !!

YOU JUST LOST EVERY RESPECT I HAD FOR U GUYS #T20WorldCup #CricketTwitter @TheRealPCB https://t.co/3BhzB0uUyO