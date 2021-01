Ind vs Aus: एक कान से नहीं सुन पाता टीम इंडिया का ये बॉलर, ब्रिस्बेन टेस्ट में अश्विन की जगह मिला मौका

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन की जगह ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को डेब्यू का मौका मिला. IPL-13 के बाद नेट बॉलर के रूप में ऑस्ट्रेलिया लाए गए वॉशिंगटन सुंदर की किस्मत चमकी और उन्हें दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की जगह टेस्ट डेब्यू का मौका मिला. वॉशिंगटन सुंदर भारत के 301वें टेस्ट खिलाड़ी के तौर पर डेब्यू कर रहे हैं.

एक कान से नहीं सुन पाते वॉशिंगटन सुंदर

अश्विन सिडनी में भारत को ऐतिहासिक ड्रॉ कराने के दौरान चोटिल हो गए थे. इससे पहले सुंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवर की सीरीज में खेले थे. वॉशिंगटन सुंदर की बात करें तो वह सिर्फ एक कान से सुन पाते हैं. जब वो चार साल के थे, तब उनकी बीमारी का पता चला. कई अस्पतालों में इलाज के बाद पता चला कि ये रोग असाध्य है.

Let's hear it for @Sundarwashi5, who gets his #TeamIndia 🧢 from @ashwinravi99. He stayed back after the white-ball format to assist the team and is now the proud holder of cap number 301. 💪🙌 pic.twitter.com/DY1AwPV0HP