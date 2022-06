Vitality T20 Blast: कार्लोस ब्रेथवेट ने बल्लेबाज को बॉल फेंककर मारी, फिर अंपायर से भी भिड़ गए, VIDEO

इंग्लैंड में इन दिनों घरेलू टी20 टूर्नामेंट विटालिटी ब्लास्ट (Vitality T20 Blast) खेला जा रहा है. इसी दौरान एक मैच में वेस्टइंडीज के स्टार प्लेयर कार्लोस ब्रेथवेट अपना आपा को बैठे. उन्होंने पहले तो बल्लेबाज को बॉल फेंककर मारी. इसके बाद अंपायर से भी भिड़ गए.

दरअसल, रविवार को बर्मिंघम बियर्स और डर्बीशायर के बीच मुकाबला खेला गया. कार्लोस ब्रेथवेट बर्मिंघम टीम की कप्तानी संभाल रहे. मैच में उनकी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 159 रन बनाए.

डर्बीशायर की बैटिंग के दौरान कार्लोस ने आपा खोया

जवाब में बैटिंग करने उतरी डर्बीशायर ने 3 विकेट गंवाकर 18.1 ओवर में ही 160 रन बनाते हुए मैच जीत लिया. मैच में तेज गेंदबाज और कप्तान कार्लोस ने भी 4 ओवर गेंदबाजी की. इसमें 29 रन देकर एक विकेट भी लिया. डर्बीशायर की बैटिंग के दौरान 13वें ओवर में कार्लोस ने अपना आपा खो दिया था.

दरअसल, डर्बीशायर की पारी के दौरान कार्लोस ने 13वां ओवर किया. इसकी चौथी बॉल पर बल्लेबाज वायने मेडसेन ने सीधा शॉट खेला. ऐसे में बॉल सीधे कार्लोस के हाथों में ही आई. तभी उन्होंने बॉल पकड़कर सीधे स्टम्प की ओर मारी, जो मेडसेन के पैरों में जाकर लगी. इस पर मेडसेन ने दौड़कर एक रन लिया और कार्लोस ने भी उनसे माफी मांगी.

Not ideal for Carlos Brathwaite 😬



A 5-run penalty was given against the Bears after this incident...#Blast22 pic.twitter.com/pXZLGcEGYa