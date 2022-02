Virat Kohli Wicket: कोहली आए और गए...वाइड जाती बॉल को छेड़ बैठे, खाता भी नहीं खोल पाए किंग

Virat Kohli Wicket: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली की खराब फॉर्म और किस्मत लगातार चल रही है. वेस्टइंडीज़ के खिलाफ शुरुआती दो मैच में फेल रहने वाले विराट कोहली से तीसरे मैच में कुछ कमाल की उम्मीद थी, लेकिन इस बार वह खाता भी नहीं खोल पाए.



अहमदाबाद में खेले गए तीसरे वनडे मैच रोहित शर्मा ने अपना विकेट जल्दी गंवा दिया, उसके बाद विराट कोहली क्रीज़ पर आए. लेकिन अपनी दूसरी बॉल पर ही वह वाइड जाती बॉल को छेड़ बैठे और कैच सीधे विकेटकीपर के हाथ में चली गई.

Huge double blow for India!



Alzarri Joseph gets both Rohit Sharma and Virat Kohli in the same over 👊#INDvWI | 📝 https://t.co/Nj6NpGWSFV pic.twitter.com/Rjz51nOK3C