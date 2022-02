Ind Vs WI 3rd ODI, Playing 11: तीसरे वनडे में भारत ने किए 4 बदलाव, राहुल-हुड्डा बाहर, शिखर धवन की वापसी

Ind Vs WI 3rd ODI, Playing 11: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच तीसरा वनडे मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है. भारत सीरीज में पहले से ही 2-0 की बढ़त बना चुका है, अब नज़र क्लीन स्वीप करने पर होगी. तीसरे मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया.



भारत ने चार बदलाव किए हैं, केएल राहुल, दीपक हुड्डा, शार्दुल ठाकुर और युजवेंद्र चहल को बाहर किया गया है. जबकि शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, दीपक चाहर और कुलदीप यादव की टीम में वापसी हुई है.

भारत की प्लेइंग-11

रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, वाशिंगटन सुंदर, दीपक चाहर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

🚨 Team News 🚨 4⃣ changes for #TeamIndia as Shikhar Dhawan, Shreyas Iyer, Deepak Chahar & Kuldeep Yadav replace KL Rahul, Deepak Hooda, Shardul Thakur & Yuzvendra Chahal in the team. #INDvWI @Paytm Follow the match ▶️ https://t.co/9pGAfWtQZV Here's our Playing XI 🔽 pic.twitter.com/BrCxdkHRRg

टीम इंडिया पहले ही इस सीरीज को जीत चुकी है और ऐसे में चार बदलाव करने में कोई दिक्कत नहीं हुई. साथ ही कुलदीप यादव को लंबे वक्त बाद वनडे खेलते देखा जाएगा, हालांकि क्योंकि युजवेंद्र चहल बाहर गए हैं इसलिए फैन्स को कुलचा की जोड़ी नहीं देखने को मिलेगी.

वेस्टइंडीज़ की प्लेइंग-11

शाइ होप, ब्रैंडन किंग, डैरन ब्रावो, एस. ब्रूक्स, निकोलस पूरन (कप्तान), जेसन होल्डर, फैबिएन एलन, ओडियन स्मिथ, एलजारी जोसेफ, हेडन वॉल्श, कीमार रोच

🚨 Toss Update 🚨@ImRo45 has won the toss & #TeamIndia have elected to bowl against West Indies in the third @Paytm #INDvWI ODI.



Follow the match ▶️ https://t.co/9pGAfWtQZV pic.twitter.com/UbmrVGu2jK