बुमराह के बाद अब मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी, ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने कहा था 'Brown Dog'

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच के चौथे दिन एक बार फिर नस्लीय टिप्पणी का सामना करना पड़ा है. टीम इंडिया के सूत्रों ने मैच के बाद बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने मोहम्मद सिराज को 'Brown Dog' कहा था. टीम के सूत्र बताते हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. मेजबान बोर्ड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने इसके बाद माफी मांगी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया.

बुमराह और सिराज पर नस्लीय टिप्पणी

इससे पहले शनिवार को भी SCG पर नशे में धुत एक दर्शक ने कथित तौर पर भारतीय खिलाड़ियों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर नस्लीय टिप्पणी की थी. BCCI ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से इसकी शिकायत की है. सीए के इंटिग्रिटी एवं सुरक्षा प्रमुख सीन केरोल ने कहा, ‘क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हर तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार की कड़ी निंदा करता है.’

सिराज पर तीन दिन से हो रहा कमेंट

ICC के सूत्रों ने कहा है कि वे इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं और ICC जांच में सहायता कर रहा है. बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन रविवार को कुछ मिनट के लिए खेल रुका जब तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने सिडनी क्रिकेट मैदान (SCG) पर दर्शकों के अपशब्दों की शिकायत की.

कप्तान कोहली बोले- ये बर्दाश्त नहीं

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है. कोहली ने ट्वीट कर इस मामले में अपना गुस्सा जाहिर किया है. कोहली ने ट्वीट कर कहा, 'नस्लीय कमेंट बिल्कुल भी मंजूर नहीं है. बाउंड्री लाइन पर वास्तव में उपद्रवी व्यवहार की काफी हद पार की जा रही है. मैदान पर ऐसा होते देखना दुखद है.'

Racial abuse is absolutely unacceptable. Having gone through many incidents of really pathetic things said on the boundary Iines, this is the absolute peak of rowdy behaviour. It's sad to see this happen on the field. — Virat Kohli (@imVkohli) January 10, 2021

कोहली ने ट्वीट कर कहा, 'इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ देखने की जरूरत है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उदाहरण पेश करना चाहिए.' मेजबान बोर्ड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने भी माफी मांगी है. BCCI ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से इसकी शिकायत की है.

The incident needs to be looked at with absolute urgency and seriousness and strict action against the offenders should set things straight for once. — Virat Kohli (@imVkohli) January 10, 2021

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया स्टेटमेंट

सीए के इंटिग्रिटी एवं सुरक्षा प्रमुख सीन केरोल ने कहा, ‘क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हर तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार की कड़ी निंदा करता है.’ उन्होंने कहा, ‘सीरीज का मेजबान होने के नाते हम भारतीय क्रिकेट टीम में अपने मित्रों से माफी मांगते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे.’

We have launched an investigation in parallel with NSW Police following a crowd incident at the SCG today. Full statement 👇 pic.twitter.com/D7Qu3SenHo — Cricket Australia (@CricketAus) January 10, 2021

Cricket Australia has reaffirmed its zero-tolerance policy towards discriminatory behaviour in all forms following the alleged racial abuse of members of the Indian cricket squad by a section of the crowd at the SCG yesterday. Full statement 👇 pic.twitter.com/34RYcfKj8q — Cricket Australia (@CricketAus) January 10, 2021

सिडनी के मैदान से उपद्रवी दर्शकों को निकाला गया

रविवार को चौथे दिन के दूसरे सेशन के दौरान भारतीय खिलाड़ी मैदान के बीच एकत्रित हो गए जब स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खड़े सिराज ने अपशब्द कहे जाने की शिकायत की. इससे पहले सिराज के ओवर में कैमरन ग्रीन ने लगातार दो छक्के जड़े थे. इसके बाद सुरक्षाकर्मी दर्शक दीर्घा में गए और अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को ढूंढने लगे और फिर दर्शकों के एक समूह को स्टैंड से जाने को कहा गया.

न्यू साउथ वेल्स पुलिस के पास मामला

केरोल ने कहा, ‘अगर आप नस्लीय अपशब्द का इस्तेमाल करते हो तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में आपका स्वागत नहीं है. सीए को शनिवार को सिडनी क्रिकेट मैदान पर की गई शिकायत के मामले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जांच के नतीजे का इंतजार है.’ उन्होंने कहा, ‘जिम्मेदार लोगों की पहचान होने के बाद सीए अपनी उत्पीड़न रोधी संहिता के तहत कड़े कदम उठाएगा, जिसमें लंबे प्रतिबंध और न्यू साउथ वेल्स पुलिस के पास मामला भेजना भी शामिल है.’

सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही

अंपायरों को भी इस दौरान खिलाड़ियों से बात करते देखा गया. खिलाड़ियों की तरफ हालांकि कोई चीज नहीं फेंकी गई. न्यू साउथ वेल्स स्थल की मुख्य कार्यकारी केरी माथेर ने कहा कि जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच जा रही है. उन्होंने कहा, ‘हम इसे बेहद गंभीरता से ले रहे हैं. अगर इससे जुड़े लोगों की पहचान होती है तो उन्हें हमारे कानून के तहत सिडनी क्रिकेट ग्रांउड और न्यू साउथ वेल्स के अंतर्गत आने वाले सभी स्थलों से प्रतिबंधित किया जाएगा.’

दर्शकों को स्टैंड से बाहर किए जाने के बाद मामला शांत हुआ

भारतीय अपने खिलाड़ियों के साथ हुई इस घटना से नाराज थे और दर्शकों को स्टैंड से बाहर किए जाने के बाद मामला शांत हुआ. पता चला है कि भारतीय टीम के साथ पहली बार दौरे पर आए सिराज अपने कप्तान अजिंक्य रहाणे और मैदानी अंपायरों के पास पहुंचे और अपने साथ जो हुआ उसकी शिकायत की. शनिवार को भी इसी स्थान पर सिराज को अपशब्दों का सामना करना पड़ा था. रहाणे को इसके बाद सिराज के कंधे पर हाथ रखकर स्टैंड पर एक समूह की ओर इशारा करते देखा गया, जबकि इस दौरान वह अंपायरों से बात कर रहे थे और सुरक्षाकर्मी भी इस दौरान अपने काम में लग गए.

‘मंकीगेट’ प्रकरण की यादें ताजा हो गई

मैच के तीसरे दिन नशे में धुत्त एक दर्शक ने कथित तौर पर सिराज को ‘बंदर’ कहा था जिससे 2007-2008 सीरीज के कुख्यात ‘मंकीगेट’ प्रकरण की यादें ताजा हो गई थी. मंकीगेट प्रकरण भी सिडनी टेस्ट के दौरान हुआ था जब एंड्रयू साइमंड्स ने दावा किया था कि हरभजन सिंह ने कई बार उनके प्रति नस्लीय टिप्पणी की. भारतीय ऑफ स्पिनर को हालांकि सुनवाई के दौरान इस मामले में पाक साफ करार दिया गया.

