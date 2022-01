Virat Kohli, Ind Vs Sa: अनफिट हुए या ड्रॉप? Virat Kohli के बाहर बैठने पर फैन्स ने खड़े किए सवाल

Virat Kohli, Ind Vs Sa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वांडरर्स में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच में विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं. टीम इंडिया के फैन्स के लिए ये चौंकाने वाला था, क्योंकि जब केएल राहुल टॉस के लिए मैदान में आए तब हर किसी ने हैरानी जताई. विराट कोहली के बाहर होने पर ट्विटर पर लोगों ने सवाल भी खड़े किए.

दरअसल, केएल राहुल ने टॉस के वक्त बताया कि विराट कोहली के बैक में कुछ दिक्कत है, इसी वजह से वो मैच में नहीं खेल रहे हैं. उम्मीद है कि अगले मैच तक विराट कोहली फिट हो जाएंगे. हालांकि, फैन्स को ये कारण रास नहीं आया है हर किसी ने अलग-अलग बयान दिए.

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि विराट कोहली को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि वह फॉर्म में नहीं चल रहे हैं. विराट कोहली के बल्ले से लंबे वक्त से बड़ा स्कोर नहीं निकला है, ऐसे में उन्हें ड्रॉप किया गया.

Virat Kohli Given signals that he is not playing second Test match. pic.twitter.com/X6FbPF7fr1 January 3, 2022

No Virat Kohli in the team huddle right now. 👀



I hope He is playing today. #SAvIND pic.twitter.com/LXJ21H2iBM — Aditya Saha (@Adityakrsaha) January 3, 2022

Virat Kohli's stats are unreal but his stars are more unreal. — Hansika (@Hansickaa) January 3, 2022

Virat shared pictures, trained at nets. No way he has a fitness issue. No mention of it in yesterday's PC. #Kohli — Arpan (@ThatCricketHead) January 3, 2022

Kohli's century drought has now extended to him not being able to play his 100th Test on time #INDvSA — AayushKataria (@aayush11kataria) January 3, 2022

वहीं, कुछ यूज़र्स ने सवाल किया कि विराट कोहली बीते दिन तक ट्रेनिंग सेशन से तस्वीरें साझा कर रहे थे, ऐसे में अचानक क्या हो गया. क्या वो अनफिट हैं या कुछ दूसरी बात है? हालांकि, विराट कोहली के फैन्स ने उनके जल्द ठीक होने की दुआ भी की.

Good decision to drop Kohli !



Pujara & Rahane should also be dropped !! https://t.co/nzhPUZUi54 — Sreenivas ಶ್ರೀನಿವಾಸ श्रीनिवास Bidari 🇮🇳 (@BidariSreenivas) January 3, 2022

Toota hai Virat Kohli ki fitness ka ghamand pic.twitter.com/XpABP8xgXq — Sudhanshu Ranjan Singh (@memegineers_) January 3, 2022

बता दें कि विराट कोहली के लिए ये टेस्ट मैच काफी खास था, क्योंकि ये उनके करियर का 99वां मैच था. ऐसे में सीरीज का आखिरी मैच 100वां मैच होता, लेकिन अब ये इस दौरे पर तो होने से रहा. ऐसे में विराट कोहली को इतिहास रचने के लिए इंतज़ार करना होगा.

विराट कोहली सिर्फ 100वें टेस्ट का ही इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने 71वें शतक का भी इंतजार कर रहे हैं. साल 2019 के बाद से विराट कोहली के बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला है. ऐसे में विराट कोहली को अभी इस शतक के लिए भी इंतज़ार करना होगा.