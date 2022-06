Virat Kohli In England: लीडर कोहली की वापसी, द्रविड़ के कहने पर टीम को दी मोटिवेशनल स्पीच, Video

टीम इंडिया के खिलाड़ी इस वक्त इंग्लैंड में हैं और 1 जुलाई से होने वाले टेस्ट मैच की तैयारियों में जुट गए हैं. लीस्टर में भारतीय टीम को अपना प्रैक्टिस मैच खेलना है, जहां पर सभी खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं. कोच राहुल द्रविड़ की अगुवाई में खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं और यहां से एक वीडियो सामने आई है, जिसमें पूर्व कप्तान विराट कोहली टीम को स्पीच दे रहे हैं.

लीस्टर क्लब की ओर से टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन की वीडियोज़ पोस्ट की जा रही हैं. बीते दिन एक वीडियो सामने आया है, जिसमें विराट कोहली टीम को कुछ मैसेज दे रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हेड कोच राहुल द्रविड़ के कहने पर विराट कोहली ने ऐसा किया.

टीम इंडिया ने इंग्लैंड में पिछले साल जब सीरीज़ खेली थी, तब विराट कोहली ही टीम के कप्तान थे. उनकी अगुवाई में ही टीम इंडिया इस सीरीज़ में 2-1 से आगे है. लेकिन अब जब सीरीज़ का फाइनल मुकाबला खेला जाना है, तब टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथ में है.

Game mode = 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒕𝒆𝒅 💪@imVkohli gives a 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗲 team talk ahead of a busy day of preparations before @BCCI's Tour Match 🆚 @leicsccc.



