Virat Kohli, Ind Vs Sa: चोट के बाद भी एक्शन में किंग कोहली, बाउंड्री के बाहर से दिए शमी को टिप्स, Video

Virat Kohli, Ind Vs Sa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं. पीठ में दर्द की वजह से विराट को बाहर बैठना पड़ा, लेकिन ये दर्द भी उन्हें एक्शन से दूर नहीं रख पाया. मैच के दूसरे दिन विराट कोहली को बाउंड्री के बाहर से ही मोहम्मद शमी को कुछ टिप्स देते देखा गया.



जब टीम इंडिया की बॉलिंग चल रही थी, उस वक्त मोहम्मद शमी बाउंड्री पर खड़े थे. इसी बीच विराट कोहली उनके पास आए और बात करने लगे. दोनों के बीच फील्डिंग को लेकर बात हुई, विराट कोहली का ये वीडियो सुर्खियों में है.

