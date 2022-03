IND Vs SL: विराट कोहली हुए क्लीन बोल्ड, तो ऐसा था रोहित शर्मा का रिएक्शन, वायरल हुआ वीडियो

श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली ने इतिहास रचा. यह विराट कोहली के टेस्ट करियर का 100वां मैच था. पिछले करीब ढाई साल से शतक का इंतज़ार कर रहे विराट कोहली के पास मौका था कि वह इस खास मौके को और भी खास बनाएं. लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वह 45 के स्कोर पर ही आउट हो गए.



विराट कोहली जब 45 रन बनाकर आउट हुए तब मैदान पर सन्नाटा छा गया. इस बीच कप्तान रोहित शर्मा का रिएक्शन भी देखने लायक था. विराट कोहली जब आउट हुए तब रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में खड़े थे और जैसे ही विकेट गिरा तब हैरानी से उन्होंने अपने हाथ सिर पर रख लिए.

विराट कोहली ने मोहाली टेस्ट के पहले दिन 76 बॉल में 45 रनों की पारी खेली. अपनी इस पारी में विराट कोहली पूरे रंग में दिखाई पड़े. पूर्व कप्तान ने अपनी पारी में 5 चौके लगाए. विराट कोहली बेहतरीन टच में थे तो लोगों को 71वें अंतरराष्ट्रीय शतक की उम्मीद फिर से जगी.

