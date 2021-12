Rohit Sharma Vs Virat Kohli: ‘एक थैंक्यू भी नहीं और प्रेस रिलीज निकाल कप्तानी से हटा दिया’, BCCI के रवैये पर सवाल

Rohit Sharma Vs Virat Kohli: टीम इंडिया में छिड़ी कप्तानी की जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है. टी-20 वर्ल्डकप के बाद विराट कोहली ने इस फॉर्मेट की कप्तानी खुद ही छोड़ दी थी, लेकिन इसके कुछ वक्त बाद BCCI ने विराट कोहली को वनडे टीम की कप्तानी से भी हटा दिया. इसी के बाद सारी लड़ाई शुरू हुई है, लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी, शानदार रिकॉर्ड वाले कप्तान के साथ क्या BCCI ने सही किया?



क्रिकेट कॉलमिस्ट अयाज़ मेमन ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, ‘पिछले 10-15 दिन में जो भी हुआ है, वह भारतीय क्रिकेट के लिए काफी बड़ा है. लेकिन ये विवाद क्यों हुआ? ये सब उस प्रेस रिलीज़ की वजह से हुआ, जिसमें विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया. इस चीज़ को प्रेस रिलीज़ के सबसे आखिर में सिर्फ लिख दिया गया.



अयाज़ मेमन ने आगे कहा, ‘इस इंसान ने आपके क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया, आपने एक थैंक्यू तक नहीं कहा. इतने बड़े खिलाड़ी को आप कप्तानी से हटाते वक्त आप सिर्फ एक प्रेस रिलीज़ निकाल दे रहे हैं. अयाज़ मेमन बोले कि सौरव गांगुली ने बयान दिया कि विराट कोहली टी-20 की कप्तानी नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर विराट कोहली हां कर देते, तो क्या रोहित शर्मा कप्तान नहीं बन पाते.’

बता दें कि बीसीसीआई ने जब साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट टीम का ऐलान किया था, उसी वक्त ये जानकारी भी दी थी कि अब से वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे. इस प्रेस रिलीज़ के एक दिन बाद बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया पर विराट कोहली को थैंक्यू कहना शुरू किया था और कप्तान विराट कोहली को लेकर कई ट्वीट किए थे.

A leader who led the side with grit, passion & determination. 🇮🇳🔝



Thank you Captain @imVkohli!👏👏#TeamIndia pic.twitter.com/gz7r6KCuWF