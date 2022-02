Vinod Kambli Arrested: पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली गिरफ्तार, नशे में गाड़ी में मारी टक्कर, बाद में मिली बेल

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली को मुंबई पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया. मुंबई के बांद्रा में विनोद कांबली ने नशे में ड्राइविंग करते हुए एक कार में टक्कर मार दी, जिसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया. हालांकि, बाद में विनोद कांबली को बेल मिल गई.

जानकारी के मुताबिक, 50 साल के विनोद कांबली शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे. उनके खिलाफ एक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी, आरोप था कि नशे में उन्होंने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी. बांद्रा पुलिस स्टेशन ने इसी के बाद विनोद कांबली को गिरफ्तार कर लिया था.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, विनोद कांबली ने अपनी गाड़ी को सोसाइटी के गेट में भी ठोक दिया था.

Former India cricketer Vinod Kambli arrested for ramming his car into gate of his residential society in Mumbai's Bandra, released on bail later: Police