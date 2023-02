‘तुमने वीडियो बनाकर मुझे एजेंडाधारी कहा...’, आकाश चोपड़ा पर बरसे वेंकटेश प्रसाद

टीम इंडिया के ओपनर केएल राहुल की बल्लेबाजी फॉर्म को लेकर भारत के दो पूर्व क्रिकेटर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भिड़े हुए हैं. वेंकटेश प्रसाद और आकाश चोपड़ा लगातार एक-दूसरे को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और तीखी बहस में जुटे हुए हैं. पिछले 3 दिनों से यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है और अब वेंकटेश प्रसाद ने आरोप लगाया है कि आकाश चोपड़ा अपने यू-ट्यूब चैनल में उन्हें एजेंडाधारी कह रहे हैं.

वेंकटेश प्रसाद ने बीते दिन ट्वीट कर लिखा कि मैं किसी खिलाड़ी के खिलाफ एजेंडा नहीं चला रहा हूं, किसी खिलाड़ी को लेकर सोच अलग हो सकती है. इस ट्वीट के जवाब में आकाश चोपड़ा ने लिखा था कि वेंकी भाई, शायद ट्रांसलेशन की वजह से समझने में दिक्कत हो रही है. आप यहां हैं, मैं यू-ट्यूब पर हूं. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ वीडियो चैट करें, अलग-अलग सोच होना अच्छा है. हम सही से बहस कर सकते हैं.

No Aakash, nothing is lost in translation. In your 12 minute video you have called me as an agenda peddler because it didn’t suit your narrative.



It is crystal clear. And I have made my points very clear in this Twitter thread. Don’t wish to engage with you further on this 🙏🏼 https://t.co/GhlfWI0kHA