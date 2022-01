Ashes 2021, Usman Khawaja: ‘कमबैक किंग’ ने जड़ी सेंचुरी, गोद में बेटी को लेकर वाइफ ने ऐसे किया रिएक्ट, Video

Ashes 2021, Usman Khawaja: Ashes 2021 के चौथे मुकाबले में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है. कंगारू टीम में वापसी करने वाले उस्मान ख्वाजा ने एक बार फिर बता दिया है कि क्यों उन्हें ‘कमबैक किंग’ कहा जाता है. उस्मान ख्वाजा ने यहां शानदार शतक जड़ा और उनके इस जश्न में पत्नी, बेटी ने भी साथ निभाया.

सिडनी में खेले जा रहे इस मुकाबले में उस्मान ख्वाजा ने शानदार 137 रन बनाए. जब उस्मान ख्वाजा ने दौड़कर दो रन लिए और अपना शतक पूरा किया, तब उनकी वाइफ का रिएक्शन देखने वाला था. उस्मान ख्वाजा की पत्नी रेचल अपनी बेटी को गोद में लिए हुए स्टैंड में खड़ी हुईं और जमकर तालियां बजाईं.

Khawaja brings up the ton with a flick through the leg side!



And a little nod to LeBron with the celebration! #Ashes pic.twitter.com/7oisT1vAWj