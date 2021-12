USA vs IRE T20: घर में पहली सीरीज खेल रहे अमेरिका ने किया उलटफेर, आयरलैंड को दी पटखनी

अमेरिका अपने घर में पहली टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है. सीरीज के पहले ही मैच में उसने बड़ा उलटफेर किया औऱ आयरलैंड को 26 रनों से पटखनी दी. इस जीत में गयाना में जन्मे गजानंद सिंह की 42 गेंदों पर 65 रनों की जोरदार पारी काम आई.

अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही और बैरी मैकार्थी (30 रन देकर 4 विकेट) की घातक गेंदबाजी से उसने 16 रन के अंदर चार विकेट गंवा दिए. ऐसे में अपना पांचवां टी20 इंटरनेशनल खेल रहे 34 साल के गजानंद ने 5 छक्के और 3 चौके जड़कर धुआंधार पारी खेली.

गजानंद और सुशांद के बीच शानदार तालमेल

बाएं हाथ के बल्लेबाज गजानंद को अपना पहला टी20 इंटरनेशनल खेल रहे सुशांत मोदानी का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 39 गेंदों पर 50 रन बनाए. इन दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी की. न्यूजीलैंड में जन्मे मार्टी कैन ने भी अपने पदार्पण मैच में 15 गेंदों पर नाबाद 39 रनों की तूफानी पारी खेली, जिससे अमेरिका ने 6 विकेट 188 रन बनाए. इसके जवाब में आयरलैंड 6 विकेट पर 162 रन ही बना पाया.

आयरलैंड के कप्तानी एंडी बालबिर्नी (4) दूसरे ओवर में ही आउट हो गए. दूसरे सलामी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने 15 गेंदों पर 31 रन बनाए, लेकिन वह भी अपनी पारी लंबी नहीं खींच पाए. तीसरे नंबर के बल्लेबाज लॉरकान टकर ने आयरलैंड की तरफ से सर्वाधिक नाबाद 57 रन बनाए.

