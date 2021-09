चंडीगढ़ में जन्मे क्रिकेटर ने 6 गेंदों में जड़ दिए 6 छक्के, वनडे में गिब्स के बाद दूसरे खिलाड़ी

भारतीय मूल के अमेरिकी क्रिकेटर जसकरन मल्होत्रा ने इतिहास रच दिया है. चंडीगढ़ में जन्मे जसकरन ने गुरुवार को पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे इंटरनेशनल में एक ओवर में छह छक्के जड़ दिए. जसकरन ने मैच के 50वें ओवर में मीडियम पेसर गौडी टोका की सभी छह गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजा.

31 साल के जसकरन ने 124 गेंदों में 16 छक्के और 4 चौके की मदद से 173 रनों की नाबाद पारी खेली. यह वनडे इंटरनेशनल में किसी अमेरिकी बल्लेबाज का पहला शतक रहा. इससे पहले साल 2019 में लॉरेन जोन्स ने यूएई के खिलाफ 95 रन बनाने में सफल रहे थे. साथ ही जसकरन एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंच गए. एक मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड इयोन मॉर्गन के नाम है. मॉर्गन ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2019 के विश्व कप में 17 छक्के जड़े थे.

🏏 173* runs off 124 balls 💥 4 fours and 16 sixes 🔥 Six sixes in one over 🚨 First man to score an ODI century for USA A busy day at the office for Jaskaran Malhotra. #USAvPNG | 📸 @usacricket pic.twitter.com/VyVnxX40Xi

जसकरन यह उपलब्धि हासिल करने वाले वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में केवल दूसरे बल्लेबाज बने. दक्षिण अफ्रीका के हर्शल गिब्स ने 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में एक ओवर में 36 रन बनाकर सबसे पहले यह उपलब्धि हासिल की थी. गिब्स ने नीदरलैंड के गेंदबाज डैन वैन बंज के ओवर की सभी 6 गेंदों पर छक्के जड़े थे.

जसकन मल्होत्रा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले ओवरऑल चौथे बल्लेबाज हैं. युवराज सिंह ने 2007 के टी20 विश्व कप के दौरान इंग्लैंड के विरुद्ध एक ओवर में छह छक्के जड़े थे. तब इस भारतीय ऑलराउंडर ने ग्रुप मैच के दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 36 रन लूटे थे. वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने भी इसी साल श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में यह कमाल कर दिखाया था. तब पोलार्ड ने स्पिनर अंकिला धनंजय के ओवर में छह बार गेंद को स्टैंड में भेजा था.

1⃣7⃣3⃣* off 124 balls for @JaskaranUSA!



- 1⃣6⃣ x 6⃣s (2nd highest to @Eoin16 with 17)

- Highest score by No. 5⃣ batsman in ODIs (going past @ABdeVilliers17 162)

-💯off 102 balls, then 73 in just 22 balls!

- 2nd cricketer in ODI history to hit 6 x 6s in over (after @hershybru) pic.twitter.com/VdckhSm24Y