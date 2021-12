Under-19 Asia Cup: भारत पहुंचा फाइनल में, श्रीलंका से होगी खिताबी भिड़ंत

UAE में खेले जा रहे अंडर-19 एशिया कप में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली है. भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 103 रनों से हराया. वहीं, दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 22 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मुकाबला 31 दिसंबर को दुबई में खेला जाएगा.

भारतीय टीम के लिए इस जीत के हीरो भारतीय गेंदबाज रहे. बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर नाकाम रहे. नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए शेक रशीद ने नाबाद 90 रनों की पारी खेलकर भारत का स्कोर 243 रनों तक पहुंचाया. रशीद ने नंबर 10 पर बल्लेबाजी करने आए विकी ओस्टवाल के साथ मिलकर 50 रनों की साझेदारी की. भारतीय गेंदबाजों ने निराश नहीं किया. भारतीय टीम के गेंदबाजों ने लगातार बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेजा, 244 रनों का पीछा करते हुए बांग्लादेश के पहले 5 विकेट 59 रनों पर ही गिर गए थे.

#ACC #U19AsiaCup #Final, here we come! 👏 👏



India U19 beat Bangladesh U19 by 103 runs in the semifinal and seal a place in the summit clash. 👌 👌#INDVBAN#BoysInBlue



📸 📸: ACC pic.twitter.com/CPvKNKkyfs